الدفاع المدني يحدد شروط السلامة في الخيام الرمضانية

دعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة عند إنشاء الخيام الرمضانية، وحذرت من قيام البعض بإنشاء الخيام دون الرجوع إلى الجهات المختصة، والحصول على ترخيص بإنشائها، للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة التي حددها الدفاع المدني في هذا الشأن.

فيما أكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، جاهزية كافة إدارات الدفاع المدني الإقليمية التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني، برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل، والعمل على توفير أعلى معايير ومعدلات السلامة العامة لكافة أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة، هنأ اللواء جاسم المرزوقي، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي والمقيمين، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل، أن يعود الشهر الفضيل على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وأكد اللواء المرزوقي، أن القيادة العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع إداراتها الإقليمية، أعدت خطة تشغيلية خلال الشهر الفضيل، تتضمن إطلاق حملة «رمضان آمن»، ضمن خطتها التوعوية السنوية، تهدف إلى توعية الأسر في المنازل، وتحفيزهم على أداء دورهم كشركاء في حماية أنفسهم .