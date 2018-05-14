بلدية دبي تكثف حملات النظافة خلال رمضان

أنهت إدارة النفايات في بلدية دبي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال عدد من البرامج وخطط العمل الفنية والإجراءات تمحورت حول تكثيف الجهود الإشرافية وتخصيص كادر عمالي بلغ 2200 عامل نظافة وزيادة آليات الكنس ونظافة الطرق السريعة.

وأوضح المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي أنه تم أيضاً تخصيص برنامج لنظافة القنوات المائية بما فيها خور دبي، والجداف، وقناة الخليج التجاري، وقناة دبي المائية، ومرفأ ديرة والقنوات المائية المحيطة، وستشتمل الخطة على مبادرات توعية تدعو إلى الحد من إنتاج النفايات.

وأضاف: «تم الانتهاء من إعداد خطة إنجاز العمل لشهر رمضان المبارك والتي تضمنت العديد من المحاور والإجراءات، اشتملت على ضبط وتحديد مواعيد العمل في مكبات النفايات التابعة للإدارة، وسيكون مكب نفايات القصيص مفتوحاً.