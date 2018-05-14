«الشارقة للصحافة» ينظّم جلسة تفاعلية لحصر احتياجات العاملين في القطاع

نظّم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس جلسة عصف ذهني تفاعلية، تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وبحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام؛ لحصر احتياجات العاملين في القطاع.

وهدفت الجلسة التي عقدت في قاعة الدرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى التعرف على احتياجات العاملين والمتخصصين في القطاع، والخروج بمزيد من الأفكار المبتكرة، التي تدعم مشاريع وفعاليات ومبادرات النادي الممتدة على مدار العام لخدمة العمل الصحافي والإعلامي.

وتقدم طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالشكر للمشاركين في الجلسة على اهتمامهم بالمساهمة في إثراء خطة مشاريع ومبادرات النادي المستقبلية، وأكد أن كل الأفكار والمقترحات تحظى باهتمام شخصي من قبل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حيث وجّه إلى ضرورة توثيق كل المشاركات والأفكار التي يتم طرحها خلال الجلسة، بهدف بلورتها في رسم البرامج القادمة للنادي.

وأكدت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، أن الجلسة تأتي انطلاقاً من شراكة النادي مع مختلف المؤسسات في القطاع لتحقيق أهداف العمل الصحافي والإعلامي، منوهة بأن الأفكار والمبادرات المطروحة تنوعت في موضوعاتها، الأمر الذي من شأنه تكثيف جهود النادي كمنصة داعمة للمعرفة والتطور. وطرحت رندة طاهر، مستشارة التدريب الابتكاري، خلال إدارتها جلسة العصف الذهني، العديد من التساؤلات التي تحفّز الأفكار المبتكرة في المجال الإعلامي وبالأخص الصحافي، إضافة إلى فتح المجال للحوار الجماعي حول المبادرات المطروحة لتحقيق الدعم المتواصل للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي.

تمارين

شارك الحضور خلال الجلسة في تمارين ذهنية ومسابقات جماعية لتوليد الأفكار المبتكرة ضمن عدة مجالات رئيسية من بينها، وضع تصوّر عام للتوقعات حول برامج وخدمات النادي والتعرف على مقترحات إضافية لمزايا العضوية، والمبادرات التي يرون أن تنفيذها سيسهم في دعم قطاع الصحافة والإعلام، مع حصر لأكثر الأحداث الصحافية والإعلامية تميزاً على مستوى العالم والتعرف على تجارب المشاركين في هذا الإطار.