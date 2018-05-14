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افتتاح سفارة مولدوفا في أبوظبي

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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زكي نسيبة وتيودور وليانوفشي خلال افتتاح السفارة| وام

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افتتح تيودور وليانوفشي وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي ومعالي زكي نسيبة وزير دولة سفارة جمهورية مولدوفا في أبوظبي، وحضر مراسم الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من وزارة الخارجية وماريانا تاتارو سفيرة مولدوفيا لدى الدولة والوفد المرافق للوزير المولدوفي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

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