افتتاح 228 مسجداً في الدولة و344 قيد الإنشاء خلال عام زايد

كشف الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، أنه من المقرر خلال عام زايد 2018 افتتاح 228 مسجداً أخرى، إضافة إلى 344 مسجداً قيد الإنشاء.

وكشف أن المركز الرسمي للإفتاء الذي حاز نسبة 93.2% من إسعاد المستفتين المتصلين، أصدر منذ افتتاحه في أغسطس عام 2008 وحتى نهاية الربع الأول لعام 2018 نحو 3.5 ملايين فتوى، مشيراً إلى أن المركز يستقبل يومياً 3700 اتصال خلال رمضان.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى لعام 2018 التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمس بفندق سانت ريجس أبوظبي، عرض خلالها الدكتور مطر الكعبي، رئيس الهيئة برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال شهر رمضان المبارك، والإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها القطاعات المختلفة في الهيئة خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي ما يخص استعدادات الهيئة لشهر رمضان الكريم أشار الدكتور الكعبي، إلى أنه في إطار مسؤوليات الهيئة وأهدافها الاستراتيجية لتهيئة المساجد وجاهزيتها لشهر رمضان المبارك وضعت كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لنظافة المساجد من خلال اختيار أنسب الشركات ذات الجودة والكفاءة الميدانية لضمان جودة الخدمة وتميزها بما يناسب حضارية مساجد الدولة.

وأكد الدكتور الكعبي أن الهيئة بدأت مبكراً التسجيل لموسم الحج الجديد، وطبقاً للاتفاقية الموقعة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية فإنه سيتم إيفاد الحجاج من مواطني الدولة فقط وحصتهم 6228 حاجاً لافتاً إلى أن هناك 4900 حاج كانوا قد سجلوا للحج من العام الماضي وتقوم اللجنة المشرفة على تنظيم الحج بتثبيت التسجيل أو الترحيل إلى السنوات المقبلة كل حسب رغبته.

وبخصوص صيانة المساجد، أطلقت الهيئة مبادرة المنصة الابتكارية وبموجبها يتم التعامل مع الشكاوى ومقترحات المتعاملين ورواد المساجد وذلك من خلال التطبيقات الذكية للهيئة وبها نافذة المقترحات والشكاوى والمنصة الابتكارية لتلقي المقترحات.

وأضاف الدكتور الكعبي إنه برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة تم استضافة 20 عالماً من مختلف الدول العربية والإسلامية، وأعدت الهيئة برامج علمية ووعظية تتناسب وهذه المرحلة الزمنية، وتستجيب لنحو 300 جهة ومؤسسة رسمية وغير رسمية، طلبت إقامة ندوات ومحاضرات فيها، بالإضافة إلى ما سيقام من دروس ومحاضرات في المساجد يشارك فيها علماء الهيئة.

وأشار إلى أن لجنة البرامج في الهيئة وضعت للعلماء الضيوف نحو 11 فعالية رئيسة منها «وصيّة زايد» والتي تأتي تفعيلاً لمبادرة «عام زايد» في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة وروح التطوع والتسامح.

وذلك بالإضافة إلى محاضرات جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي و12 أمسية في مجالس الأحياء الشعبية والجمعيات النسائية، وإقامة المسابقات الدينية ورصد الجوائز التي تسعد الجمهور إلى جانب عقد 20 ندوة دينية مجتمعية في المجالس الشعبية يشارك فيها ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك عقد 3 ندوات علمية متخصصة في مختلف إمارات الدولة وكذلك البرامج الإعلامية والإذاعية والمتلفزة والمقروءة. وأشار الكعبي إلى تنظيم «ملتقى الإمارات في مواجهة الإرهاب» والذي سيتم تنظيمه تحت شعار «بوعي الشباب نواجه الإرهاب» ويُدعى له نخبة من العلماء والمفكرين بتخصصاتهم المتنوعة من مختلف دول العالم الإسلامي .

90 ألف نسخة من القرآن

طبعت الهيئة نحو 90 ألف نسخة من القرآن الكريم بأحجام مختلفة، وسيتم في شهر رمضان توزيع نحو 60 ألف نسخة منها، و30 ألف إصدار من كتيب فقه الصيام، و3 آلاف إصدار من كتيب أدعية الخير في رمضان، ونحو 30 ألفاً من حقيبة رمضان التي تتضمن 12 إصداراً، إضافة إلى توزيع 5 آلاف نسخة من كتيب يوم العمل الإنساني في 19 من رمضان.