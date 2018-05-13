وزير بريطاني يثني على جهود الإمارات والسعودية لإيصال المساعدات الانسانية للشعب اليمني

أثني أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية لإيصال المساعدات الانسانية للشعب اليمني في ظل الظروف التي يعيشها.



وقال في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال قمة معهد بيروت "بيروت انستتيوت" التي انطلقت أمس في أبوظبي - إن المساعدات الإنسانية في اليمن تتركز على الماء و الغذاء و الوقود و أساسيات الحياة اليومية في ظل التقديرات التي تشير إلى أن نحو 85 في المائة من الشعب اليمني يعتمد على هذه المساعدات .. و يجب علينا جميعا العمل على ضمان وصول تلك المساعدات إليه.

وأكد دعم المملكة المتحدة للحل السياسي في اليمن من أجل وضع حد لمعاناة شعبها .. وقال إن الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في دول المنطقة مثل اليمن خطيرة و المملكة المتحدة موقفها واضح في هذا الشأن برفضها ورفض جميع الممارسات التي ترسخ العنف والتطرف .. داعيا إلى التصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن وسلامة الشعوب.

وشدد على أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الشركاء في المنطقة من أجل التصدي لهذه الأنشطة الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ورداً على سؤال حول قضية الصواريخ البالستية و تهديدها لسلامة دول المنطقة .. قال إن هناك أمرين في هذا الشأن الأول متعلق بقرارات الأمم المتحدة بشأن موضوع الصواريخ البالستية وتهريب الأسلحة إلى اليمن وتم وضع إيران في دائرة الضوء في هذا الصدد.. و أشار إلى أن الأمر الثاني يتعلق بخرق القوانين والأعراف الدولية خاصة ما يتعلق بتهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية.

و حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.. قال أليستر بيرت إن العلاقات بين البلدين قوية وهامة وهناك تعاون مشترك في العديد من المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والرياضية والثقافية.. و أكد أن البلدين يعملان على إرساء السلام و الاستقرار في المنطقة لافتا إلى أن المملكة المتحدة من الشركاء والداعمين لمركز هداية لمكافحة التطرف العنيف الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له.

وردا على سؤال حول مشاركته في قمة "بيروت انستتيوت" .. أوضح أن القمة تأتي في وقت حساس تمر به المنطقة و شكلت منصة لاجتماع العديد من الأطراف المعنية لمناقشة قضايا هامة بالمنطقة.

و تقدم أليستر بيرت بالتهنئة لدولة الإمارات بمناسبة "عام زايد" و الاحتفال بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - مؤكداً الحرص على الاحتفاء بهذه المناسبة عبر المبادرات التي تعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.