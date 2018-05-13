ولي عهد دبي يزور الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

ثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جهود الأمانة العامة للمجلس في ترجمة وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدما وتعزيز أداء العمل الحكومي وترسيخ فكر التميز، مشيرا إلى دور الأمانة العامة في دفع عملية التنمية في إمارة دبي، والنجاحات المتحققة فيها على صعيد الخدمات الريادية بهدف راحة الناس تحقيق سعادتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي إلى مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث كان في استقباله عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومديرو القطاعات والمكاتب وفرق العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وقال سمو ولي عهد دبي: "كان للأمانة العامة للمجلس التنفيذي دورها الواضح في دعم تحقيق أهداف وتطلعات الإمارة، وتطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، وأسهمت جهود فريق عملها في ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على المستويات كافة، ونحن نشد على أيديهم ونرجو لهم جميعا كل التوفيق".

وأضاف سموه: "تجسد بيئة العمل في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتحفيز أسلوب التفكير المبتكر ما مكنها من البناء على المكتسبات المحققة في مسيرتنا التنموية، والارتقاء بالعمل الحكومي تأكيدا للرؤية الاستراتيجية لدبي وجعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول العام 2021".

وفاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة موظفي الأمانة العامة بالاحتفال بفوز فريقه F3 ببطولة الألعاب الحكومية، مثنياً على التنظيم الراقي لبطولة الألعاب الحكومية في نسختها الأولى، والذي أظهر مدى التطور الحضاري للإمارة.

وأعرب سموه عن شكره للقائمين على التنظيم، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي قدمته فرق الرجال والسيدات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالإضافة إلى كافة الفرق المشاركة، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق البطولة هذا النجاح الكبير الذي فاق التوقعات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مكتسبات هذه النسخة من البطولة وتعزيزها لتنظيم دورات استثنائية من البطولة خلال الأعوام المقبلة.

و قال سمو ولي عهد دبي: "حققت بطولة الألعاب الحكومية أهدافها الأساسية بتعزيز العمل الجماعي وترسيخ ثقافة روح الفريق الواحد، وظهر ذلك جليا في مشاركة الجهات الحكومية وقياداتها سواء في تخطي التحديات أو في تحفيز الفرق، كما لمسنا ذلك خلال المنافسات حيث استعدت الفرق جيدا بدمج المهارات البدنية والذهنية والتفكير الاستراتيجي وتوظيف كامل طاقاتها لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وتشجيع الإبداع والابتكار لبلوغ الأهداف، الأمر الذي كان له أثره الواضح في تجسيد معاني التعاون والمثابرة لتجاوز التحديات".