حمدان بن محمد يزور المكتب الإقليمي لـ "لينكد إن" في دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إعداد الكادر البشري المؤهل وإيجاد الخيارات والبدائل التي تعين على اكتشاف الطاقات المبدعة والاستمرار في استقطاب أفضل العقول والكفاءات المنتجة القادرة على استحداث الأفكار المبتكرة تعتبر من أهم العناصر الداعمة لاستراتيجية دبي لتحقيق موقع الريادة في بناء أسس المستقبل.

وقال سموه إن نجاح دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين وكبريات الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، هو برهان واضح على تميز بيئتها الاستثمارية التي تسمح بتوظيف المواهب التوظيف الأمثل وتعين أصحاب الطاقات الخلاقة على تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحقيق أهدافهم، بما يترجم الرؤية السديدة والنظرة المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوفاء بمتطلبات ترسيخ دعائم اقتصاد المعرفة وتحقيق مستويات أعلى من سهولة الإجراءات المتعلقة بالأعمال، وتعزيز مستويات الشفافية وتشجيع الابتكار والتركيز على النمو المستدام، بما لذلك من أثر كبير في زيادة مستويات ثقة المستثمرين في دبي وبيئتها الداعمة للأعمال.

وأضاف سموه: "تصدّر دبي للعديد من مؤشرات التنافسية يعكس فعالية السياسات الاستثمارية المنفتحة واستراتيجية دبي ورؤيتها لاستشراف المستقبل في استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات العالمية، ونحن ماضون في ترسيخ أسس المناخ الاقتصادي المستقر والبيئة المالية والتشريعية والتقنية المحفزة والتي تدعم الاستثمار وتعزز مستويات الأعمال".

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي، صباح اليوم، للمركز الإقليمي لشركة "لينكد إن" العالمية في دبي، يرافقه عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث اطلع سموه على نشاط الشركة وما تقدمه من خدمات، وآلية عملها في المنطقة من خلال مقرها الإقليمي في دبي وخططها الاستراتيجية في الابتكار وتنويع الخدمات التي تقدمها لمشتركيها ..وكان في استقبال سموه السيد علي مطر رئيس مكتب لينكد إن الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا.

ويعتبر موقع "لينكد إن" من أكبر المواقع في العالم والذي يستخدم كشبكة تواصل مهنية وقاعدة للبيانات بين الشركات وموظفي قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وكذلك لأغراض التسويق والإعلانات في جميع المجالات، ويصل عدد المشتركين فيه نحو 546 مليون مشترك حول العالم، ويضم مكتب الشركة في دبي عددا كبيرا من الاحترافيين يعملون على توسعة نشاط الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

يذكر أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول على مستوى العالم تواصلاً على منصة "لينكد إن" العام الماضي، في حين وصل عدد المنتسبين مؤخراً إلى الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 25 مليون عضو.