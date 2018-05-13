"الإحسان الخيرية" بعجمان تصرف راتباً أساسياً لموظفيها



استجابة لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجه الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، بصرف راتب شهر أساسي إضافي لكافة موظفي الجمعية احتفاءً "بمئوية زايد"، تقديراً لمكانة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، إضافة لما تقدمه الجمعية من مكرمة رمضانية لموظفيها، عرفاناً لما يبذلونه من جهد وعطاء في شهر رمضان، ليمثل حافزاً معنوياً إضافياً لهم، وليعم الخير والسعادة على الجميع.