دبي للقرآن تزود الصائم بنفحات الإيمان في برامج شهر المغفرة

بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعلنت إذاعة دبي للقرآن أمس عن دورتها البرامجية الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك 1439 هجري.

وقال عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إن إذاعة دبي للقرآن رأت النور منذ عامين فقط، والهدف من إنشائها أن تكون الاذاعة الأولى في خدمة كتاب الله، وتتبلور أهدافها في بث تلاوات عطرة من القرآن الكريم على مدار الساعة والعناية بعلوم القرآن وتفسيره وإيصالها لكل مستمع، ونشر كتاب الله في شكل تسجيلات صوتية موثوقة ومعتمدة، وتعزيز دور الدين في المجتمع من خلال أئمه معتمدين وموثوقين، وأرشفة وحفظ أفضل تلاوات القران الكريم لقراء العالم الاسلامي والعربي والقراء المواطنين، والحفاظ على كتاب الله كمصدر من مصادر ومراجع الحفاظ على اللغة العربية ، والعمل على تنمية المواهب المحلية الوطنية من حفاظ كتاب الله وتبنيهم ودعمهم.

وأضاف بن دلموك: في عامها الثاني تمكنت الإذاعة من إنتاج وبث 17 برنامج بالمقارنة مع إجمالي 8 برامج في العام 2016 وبلغت ساعات التسجيل في الإذاعة 95 ساعة في العام 2017 بالمقارنة مع 40 ساعة تسجيل في العام 2016، أما ساعات الإنتاج والمونتاج في الإذاعة فقد حققت دبي للقرآن الكريم أكثر من الضعف، وإن دل ذلك فيدل على الخطى الحثيثة التي تسير بها الإذاعة في سبيل تحقيق رؤيتها وأهدافها المنشودة.

وقال بن دلموك إن إذاعة دبي للقرآن على جائزتين من مهرجان المونديال في القاهرة (عن برنامج صحتك في آية وثمرات من القرآن)، وحصلت على علامة دبي للوقف وتم اعتمادها ضمن سيارات الأجرة الوقفية. وتعتبر إذاعة دبي للقرآن الوحيدة من بين الإذاعات الدينية التي تعمل بنظام الساعة، أي التوقف لإدراج برامج أو فواصل على رأس كل ساعة وعلى مدار 24 ساعة. وتمكنت الإذاعة من حصد المركز الأول من حيث المستمعين في دبي بنسبة 209 الف مستمع بالأسبوع وفقاً لإحصاءات الربع الأول من العام 2018.

ومنذ أول دورة رمضانية استمرت إذاعة دبي للقرآن في بث التلاوات العطرة لكتاب الله طيلة أيام السنة، حيث يمكن الاستماع لختمة كاملة كل شهر بأصوات مجموعة من القراء باأوقات مختلفة خلال اليوم على مدار خمس مرات يوميا حسب الوقت الذي يناسب المستمعين. وتأتي الختمات لأجزاء القرآن الكريم في الدورة البرامجية الرمضانية 1439 هـ في الأوقات التالية: ختمة قبل السحور بصوت القارئ أبو بكر الشاطري الساعة 3:00 صباحا، ختمة الفجر بصوت القارئ رامي الدعيس الساعة 4:00 فجرا، الختمة الصباحية بصوت القارئ عبدالله بصقر الساعة 7:00 صباحا، ختمة الظهيرة بصوت القاريء سهيل ياسين الساعة 3:00 ظهرا، ختمة قبل الافطار بصوت القاريء جمعان العصيمي الساعة 6:00 مساء.

كما أضافت اذاعة دبي للقرآن مجموعة من البرامج في الدورة الرمضانية لهذا العام وهي روائع التلاوات لأجمل الأصوات و"الشور عندك" للمحاضر عبدالله موسى، و"صحتك في آية" للدكتور أسامة اللالا، وتفسير القرآن لفضيلة المرحوم/ محمد الشعراوي وتفسير الأحاديث للمحاضر عبدالله الأنصاري .

واختتم بن دلموك: نعمل حالياً على زيادة البث ليصل إلى جميع دول المنطقة عبر الراديو إلا أننا أطلقنا منذ العام الأول التطبيق الخاص على نظامي آندرويد وآي أو أس ليكون في متناول يد أي مستمع حول العالم، ويحتوي التطبيق على مزايا كثيرة إلى جانب البث المباشر وسهولة الرجوع إلى الأرشيف كما يمكن معرفة أقرب مسجد في المنطقة واتجاه القبلة ويمكن ضبط الآذان على الدولة التي يتواجد فيها الشخص. كما أضفنا إذاعة دبي للقرآن على خارطة التطبيق العالمي "راديو غاردن".

ونوه بن دلموك بأن إذاعة دبي للقرآن تعمل حالياً على خطة بناء استديو خاص لبرامج البث المباشر ويمكن من خلاله استقبال رسائل ومكالمات المستمعين على أن يتم تطبيق المشروع في غضون السنوات القليلة المقبلة.

يذكر أن الدورة البرامجية الرمضانية سوف تبث عددا كبيرا من الفواصل والأدعية والأذكار اليومية طيلة أيام شهر رمضان الكريم لتزود الصائم بنفحات الإيمان في شهر المغفرة.