وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال رمضان

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان لعام 1439 هجري الموافق 2018 ميلادي على أن تجتمع بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018 بدائرة القضاء في أبوظبي.

وتضم اللجنة - التي يرأسها معالي وزير العدل - سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسعادة يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بالإنابة وسعادة الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة القضاء بأبوظبي والمستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي والقاضي يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة وسعادة المهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وطالب محمد الشحي مدير إدارة البحوث والإصدارات الدينية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومحمد سهيل المهيري مدير مركز اليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور سالم محمد الدوبي رئيس قسم الوعاظ بدائرة الشئون الإسلامية بالشارقة.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في " المناطق الوسطى والشرقية والغربية " بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

