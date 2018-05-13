«دانات» تستعد لزفاف 150 عروساً غداً

تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، أكملت لجنة العرس الجماعي المشترك للدوائر الحكومية بدبي استعداداتها للعرس الجماعي النسائي الرابع لعام 2018 وزفاف نحو 150 عروساً غداً من سبع جهات حكومية بدبي، هي: مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي تحت شعار « دانات» بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مبادرة الأعراس الجماعية تمسكاً بالعادات والتقاليد الأصيلة والقيم النبيلة للمجتمع الإماراتي، وأهميتها في تقليل أعباء وتكاليف الزواج بدرجة كبيرة، ومواجهة الإسراف والتبذير في حفلات الزواج المنفردة. هذا بالإضافة إلى أبعادها الاجتماعية الإيجابية العديدة، إذ تجسد روح التعاون المشترك، وتُرسخ قيّم التكافل في المجتمع وتُشكل أيضاً فرصة لالتقاء العائلات معاً للاحتفال وسط مظاهر من السعادة والألفة والتلاحم في المجتمع.

ويعكس تنظيم عرس «دانات» اهتمام الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم برؤية القيادة الرشيدة بالأعراس الجماعية، باعتبار أن العناية بالأسرة واستقرارها أحد أهم الركائز الأساسية التي تسهم في بناء المجتمع وازدهاره، حيث تتضافر جهودهم في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ولاء الموظفين.

استقرار نفسي

وقالت نادية غريب البسطي رئيسة لجنة العرس الجماعي المشترك للدوائر الحكومية بدبي، تهدف مبادرة الأعراس الجماعية إلى زيادة الاستقرار النفسي والمعنوي للموظفات ما ينعكس إيجابياً على أدائهن في عملهن، مشيرةً إلى مرحلة التأهيل التي جاءت من ضمن استعدادات اللجنة للعرس الجماعي الرابع «دانات» وتنظيم برنامج دورات الزواج الناجح للمقبلين على الزواج بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث استهدف البرنامج الموظفات المشاركات في العرس الجماعي النسائي الرابع لعام 2018، وتقديم مجموعة من المحاضرات والدورات التوعوية في عدة جوانب اجتماعية متنوعة لتحقيق حياة سعيدة وناجحة لهن.

وأضافت رئيسة اللجنة ما يميز ملامح العرس الجماعي النسائي هذا العام في الطابع الأندلسي حيث صُممت ديكورات الحفل على الطراز الإسلامي العربي المتميز بكثرة النقوش بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ملابس العرائس التي ستحمل الطراز الأندلسي أيضا في أناقتها وبساطتها في التطريز.