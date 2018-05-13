القبيسي تبحث مع هونغبيدجي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات وبنين

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها أدريان هونغبيدجي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بنين سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان في جمهورية بنين وتنميتها من خلال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، وتبادل الزيارات والخبرات وتفعيل آليات العمل المشترك بين البرلمانات وتقريب الرؤى والمواقف في ضوء العلاقات المتميزة المبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل والعلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين في شتى المجالات، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرضت معالي رئيسة المجلس إنجازات الدبلوماسية البرلمانية خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016 - 2021، التي تتضمن عدداً من الأهداف والمبادرات من ضمنها تعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، كما استعرضت دور المجلس ومساهمته في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتطرقت معالي الدكتورة القبيسي إلى أهم توصيات أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التي تعمل تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، في ختام أعمال اجتماعهم الثاني الذي عقد في أبوظبي على مدى يومي 2 و3 مايو 2018م.

بدوره أكد أدريان هونغبيدجي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بنين أهمية أن يعمل جميع ممثلي البرلمانات في الاتحاد البرلماني الدولي على تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التي استضافها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

كما هنأ رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بنين معالي الدكتورة أمل القبيسي على الحوار المثمر ونجاح الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بالإرهاب والتطرف مثمناً إنجازات ودور المرأة الإماراتية والنسبة الكبيرة التي تشغلها المرأة في البرلمان.

كما أبدى رغبته في توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي للاستفادة من خبرات المجلس في المجالات كافة وخصوصاً تمكين المرأة. وأثنى على التطور الكبير في الخدمات المتميزة وعلى رقمية البرلمان في دولة الإمارات وأكد أهمية الاستفادة من خبرات المجلس الوطني الاتحادي.