بحث تعزيز الأمن الغذائي بين الإمارات والمنظمات الدولية

عقدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد المستشار الزراعي، تناولت فيها سبل تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الإمارات والمنظمات والجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي على مستوى العالم.

وكان الاجتماع الأول مع غراتسيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، والاجتماع الثاني مع السفير أرفيلو، رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، والاجتماع الثالث مع سارة كاهيل، مسؤولة المعايير الغذائية بحثت خلالها أهمية إنشاء تحالفات للأمن الغذائي بين الإمارات والعالم. مؤكدة مواءمة الاستراتيجيات المستقبلية للبحث والتطوير.