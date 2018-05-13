حاكم الشارقة يعلن عن إنشاء استراحات في صير بونعير

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن إنشاء محطات استراحة في جزيرة صير بونعير، مؤكداً سموه حرص حكومة الشارقة على البيئة والطبيعة الموجودة في أراضي الإمارة، ودعا سموه إلى تكوين جماعات تناصر الطبيعة وتحافظ على مكوناتها.

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر اهتمامه بشكل شخصي وحكومة الشارقة بالبيئة والطبيعة الموجودة في الإمارة، مثمناً مشاركة الشباب في مهرجان صير بونعير، ليشاهدوا الطبيعة ويتعلموا ويحافظوا على بلدهم، موجهاً تحية شكر للقائمين على هذا المهرجان، وكذلك على استمرار الحفاظ على هذه الجزيرة.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «نتمنى للمشاركين السلامة والعودة بخير بإذن الله، ونتمنى منهم جميعاً أن ينقلوا للشباب والمهتمين بهذه الأمور ما وجدوه على الجزيرة، وينصحوهم بزيارتها، ولا بد للمشاركين من أن يكونوا أصدقاء».