«سفاري دبي» تغلق أبوابها 15 مايو للتحسين وتفتح 1 أكتوبر

تعتزم حديقة «سفاري دبي» إجراء تحسينات كبيرة خلال فترة الصيف ضمن تحضيراتها لتقديم تجربة مطوّرة لزوارها، وسيتم إغلاق الحديقة اعتباراً من 15 مايو المقبل لتفتتح أبوابها مجدداً في 1 أكتوبر، عقب اكتمال البرنامج المحدد لأعمال التطوير في الصيف.

ونظراً إلى التوقعات بازدياد الطلب على ما تقدمه الحديقة من برامج وتجارب متميزة، ستقوم «سفاري دبي» بإعادة تصميم تجربة تقدمها الحديقة تماشياً مع التوجهات المتغيرة في القطاع، وسعياً إلى تسخير أبرز التقنيات الجديدة، وسيكون الزوار على موعد مع برامج تفاعلية جديدة حال افتتاح الحديقة التي ستشهد إجراء عمليات تحسين تشمل زيادة المناطق التي يتم التحكم بأجوائها لحماية الحيوانات.

وبهذه المناسبة، صرّحت إدارة حديقة «سفاري دبي»: «في إطار التزامنا المستمر بتوفير تجربة رائعة لزوارنا، تسعى عمليات التحسين إلى ضمان موطن أفضل للحيوانات، وتقديم تجربة تفاعلية وتعليمية فريدة من نوعها، وكلنا ثقة بأن هذه الوجهة الجديدة ستنجح في استقطاب أعداد أكبر من السياح والزوار إلى دبي، حال فتح أبوابها بعد فترة الصيف».