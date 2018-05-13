«الصحة» تعهد خدمات 82 مختبراً لـ«بيور هيلث»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توقيع اتفاقية مع «بيور هيلث» Pure Health، شركة حلول الرعاية الصحية الرائدة في الإمارات، لتشغيل وإدارة مختبراتها السريرية، وتمثل هذه الاتفاقية أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية على مستوى الدولة.

وستقوم شركة «بيور هيلث» بإدارة عمليات 82 مختبراً موزعاً في مختلف أنحاء دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: في تصريحات لـ«البيان»إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز خدمة العملاء ورضا المرضى كونها ستسّرع وتيرة العمل المخبري بشكل كامل بما يعود بالفائدة على المرضى من خلال تقليص الزمن المطلوب للحصول على النتائج.

تحاليل

وأضاف بأن شركة «بيور هيلث» ستقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية داخل دولة المستشفيات التابعة للوزارة وعددها 14 مستشفى، مما ينهي الحاجة لإرسال العينات لفحصها في الخارج، مما سيوفر على الدولة مبالغ مالية طائلة كانت تدفعها الوزارة سنوياً مقابل إرسال العينات لإجراء التحاليل المطلوبة، لافتاً إلى أن اجراءها داخل الدولة سيقصر الوقت، كما أن نتائج التحاليل تكون دقيقة ومضمونة أكثر وهذا من شأنه أن يعزز من صورة الإمارات المشرّفة كدولة رائدة إقليمياً في مجال الخدمات التشخيصية.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن المرضى من الاستفادة من قائمة الفحوصات الموسعة عبر الحصول على أفضل الخدمات التشخيصية دون الحاجة لمغادرة الإمارات فضلاً عن استلام النتائج المخبرية خلال فترة زمنية أقصر.

وأعرب الدكتور العلماء عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة بيور هيلث، والتي تعد من الشركات العالمية المتخصصة، مؤكداً أن الخطوة ستمهد الطريق لإحداث تغيرات كبرى ضمن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات».

وأوضح أن شركة «بيور هيلث» ستعمل على تحسين البنية التحتية القائمة ورفع مستوى سير العمل في المختبرات عبر تجهيزها بمعدات وتقنيات عصرية ونظم أتمتة متطورة، وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم «بيور هيلث» أيضاً بتأسيس مختبر مرجعي وطني متقدم سيوفر خدماته لشبكة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسيعمل كمختبر مرجعي وطني رئيسي لدولة الإمارات والدول المجاورة.

وأضاف العلماء بأن الشركة ستقوم برقمنة وربط جميع المختبرات إلكترونياً في قناة واحدة، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية وفعالية الشبكة عبر قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بالكامل، ستطبق «بيور هيلث» استراتيجيات لتحسين الترابط داخل المنطقة.

وأشار إلى أن شركة «بيور هيلث» تتمتع بخبرات عالية وشراكات دولية وكوادر مؤهلة لتدريب وتوعية الموظفين الحاليين بالمعايير العالمية، بما يمهد الطريق للحصول على اعتمادات دولية لأنظمتها المخبرية.

وأكد أن الشركة ستعمل على تنفيذ خطة توطين كبيرة، ليس من خلال توظيف الإماراتيين فحسب، بل أيضاً عن طريق تدريب وتطوير كوادر مواطنة قادرة على المنافسة عالمياً في مجال عمل المختبرات الطبية.

أهداف

وقال الدكتور جورديب دهات المدير الطبي لدى «بيور هيلث» إن الشركة ستعمل على تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 المتمثلة في المساعدة على تحسين حياة السكان، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة رائدة عالمياً في توفير خدمات طبية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، وسوف يعزز هذا المشروع من انسيابية العمل فضلاً عن زيادة الكفاءة التشغيلية«.

وتابع:»نحن ندرك التحديات الصحية التي نواجهها اليوم، ومصممون على لعب دور ريادي في تذليل التحديات التي تؤثر على القطاع الطبي من خلال توفير أحدث التقنيات التشخيصية وربط جميع المختبرات إلكترونياً، فيما ستسهم خطة الأتمتة في تقليص زمن انتظار نتائج التحاليل المخبرية، وخفض نسبة تكرار الفحوصات، إضافة إلى تحسين الجودة الكلية للفحوصات التي تم إجراؤها، وستعمل برامج الفحص المتقدمة لدينا على حفظ وتخزين كل التاريخ الصحي للمرضى على مركز بيانات عام يمكن الوصول إليه من قبل كافة مزودي الخدمات الطبية والمستشفيات«.

وتعتزم شركة «بيور هيلث» أيضاً على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة وبناء بنية تحتية تنسجم مع رؤية القيادة الحكيمة لدعم الأفكار المبتكرة التي جعلت هذه الدولة العظيمة لاعباً رئيسياً على الخريطة العالمية.

وستركز«بيور هيلث» بالتعاون مع وزارة الصحة، على تذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها أفراد المجتمع ضمن القطاع الطبي.