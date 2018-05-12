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الزفين يفاجئ اميركيا بفوزه بسيارة في مبادرة النقاط البيضاء

المصدر:
  • دبي البيان الالكتروني
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فاجأ اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي السيد كريجوري ديفيد كريستوف من الولايات المتحدة الأميركية، باتصال هاتفي يهنئه بفوزه بسيارة في مبادرة  النقاط البيضاء.

وطلقت شرطة دبي رسمياً نظام "النقاط البيضاء" لتحفيز السائقين الملتزمين في الإمارة، متضمناً مكافآت مالية واستبدالها بالنقاط السوداء، وإلغاء مخالفات وفترات حجز، بقيمة 3000 درهم، فضلاً عن الدخول في سحب على سيارة.

والنظام الجديد يغطي شرائح معينة، ويمنح السائقين في دبي مزايا استثنائية حال الالتزام بأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب مخالفات خطرة.

 

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