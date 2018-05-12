" آمر" تبدأ بتلقي معاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز آمر المنتشرة على مستوى الإمارة بدأت بتلقي طلبات إنجاز معاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالأفراد.

وصرح اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، أن ذلك يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي تقضي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وتسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد تشجيعا للأنشطة الاستثمارية لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين.

وأوضح المري أنه بات بإمكان تلك الشركات، التي يقل عدد العاملين لديها عن 100 شخص تقديم معاملاتها عبر مراكز خدمة آمر من دون الحاجة إلى الاشتراك في النظام الفوري الإلكتروني، مما يسهم في تخفيض التكاليف على تلك الشركات لمبالغ تتراوح بين 2000 إلى 4000 درهم.

وقال العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في إقامة دبي، إن خدمة إنجاز معاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة متاحة بشكل اختياري حصريا في 23 مركز آمر المنتشرة في دبي وهي تسهم في دعم المستثمرين الذين تمتلك شركاتهم عدد قليل من المكفولين كما تسهم هذه الخدمة في دعم وتشجيع المستثمرين المواطنين ملاك مراكز آمر إلى جانب العاملين بها.

وأكد الرائد سالم محمد بن علي، مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، أن مراكز آمر المجهزة بأحدث المعدات الرقمية ومستشاري إسعاد المتعاملين على أعلى مستويات التدريب لمعالجة الطلبات بسرعة وتقليل وقت الانتظار ملتزمة بتوجيهات الحكومة الرشيدة في أتمتة برامجها وأنظمتها لتقديم الخدمات إلكترونيا والتخلص من المعاملات الورقية.

يشار إلى أن مراكز آمر تتيح تقديم خدمات إقامة دبي المتمثلة في خدمات طباعة الإقامة وأذونات الدخول ومنها اصدار إذن دخول الإقامة وتثبيت وتجديد الإقامة وإصدار تعديل وضع وفصل وإلغاء الإقامة وتغيير الإقامة الى جواز سفر جديد وزيارة قصيرة وطويلة وتعديل صلاحية تأشيرة الدخول عند الوصول إلى جانب الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى.