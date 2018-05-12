"الصحة" تقدم خدمات الطوارئ 24 ساعة على مدار الأسبوع

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم خدمات الطوارئ لجميع الفئات العمرية في الحالات الطبية الجراحية والحرجة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، وذلك ضمن الباقة الموسعة من الخدمات الصحية ذات الأولوية التي توفرها الوزارة في مرافقها الصحية وفي إطار حرصها على تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وبمعايير عالمية.

وتستقبل أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة للوزارة يوميا عددا من المرضى ضمن الحالات الطارئة بدرجاتها المختلفة وتقدم الرعاية للحالات البسيطة والمتوسطة والحرجة منها بما يتناسب معها من إجراءات لإنقاذ حياة المرضى أثر تعرضهم لنوبات قلبية أو سكتة دماغية أو حوادث مرورية وغيرها.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن التعامل مع الحالات الطارئة يتم في مستشفيات الوزارة بكفاءة وعناية طبية متميزة وفي وقت قياسي مصنف ضمن معدلات الانتظار العالمية في المستشفيات، حيث تقتضي الإجراءات المتبعة تصنيف الحالات التي تزور قسم الطوارئ وترتيبها حسب درجة خطورتها أو حاجتها إلى سرعة التدخل الطبي بعد قياس العلامات الحيوية للمريض وإجراء الفحص السريري لتقييم الحالة بهدف تسهيل حصول المرضى على خدمات صحية متميزة في إطار استراتيجية الوزارة نحو تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة وشاملة ومستدامة بعدالة وبمعايير عالمية.

وثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وتسخير الإمكانات والموارد لتحقيق الريادة في جودة الرعاية الصحية وتطبيق أفضل المعايير العالمية في التعامل مع الحالات الطارئة للمرضى.