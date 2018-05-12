منح 326 قطعة أرض سكنية جديدة لمواطني الشارقة

أقرت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي برئاسة وليد فلاح المنصوري منح 326 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن 17 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مقر دائرة التخطيط والمساحة.

وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة ان اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 326 قطعة أرض لمواطني الشارقة في مدينة الشارقة – والمنطقة الوسطى – والمنطقة الشرقية -كلباء وخورفكان -ودبا الحصن – ومدينة الحمرية " والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة واعتذرت عن 17 طلبا لعدم استيفاء شروط التخصيص، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت كذلك اشتراطات تخصيص الاراضي وآلية توزيعها وسحبها.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الاراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الاخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الايجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم اعمال اللجنة وبما يساهم بشكل ايجابي في تحقيق أهداف اللجنة.

حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة وليد فلاح المنصوري، عبدالله مطر تريم- نائب رئيس اللجنة، وعبد العزيز عبيد الحصان وعبدالله سالم علي بن هويدن و صالح حميد النقبي والمهندس أيمن راشد النقبي، وسلطان محمد بوغانم، واسماعيل سالم عبيد وإبراهيم علي المليحي و خليفة سعيد حليس - مقرر اللجنة.