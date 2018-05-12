"طرق دبي" تطلق المرحلة الثانية من إصدار الملكية الإلكترونية للمؤسسات والشركات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاقها المرحلة الثانية من إصدار ملكيات إلكترونية لمركبات المؤسسات والشركات، بعد أن انتهت المرحلة الأولى الخاصة بالمركبات الحكومية ومكاتب تأجير السيارات ومركبات الأجرة، فيما ستتضمن المرحلة الثالثة مركبات الأفراد خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الهيئة للتحول الإلكتروني التدريجي في كل خدماتها، مواكبةً لتوجهات مبادرة "المدينة الذكية"، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس".



وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن الملكية الإلكترونية الجديدة للمركبات تهدف إلى إسعاد المتعاملين بتوفير وقتهم وجهدهم باستصدار ها بوسائل ذكية، وإن المرحلة الثانية تستهدف فئة مركبات المؤسسات والشركات، بعد أن انتهينا من المرحلة الأولى لفئة المركبات الحكومية ومكاتب تأجير السيارات ومركبات الأجرة، وإن الحصول على هذه الخدمة يكون عن طريق تحميل تطبيق هيئة الطرق والمواصلات RTA-DUBAI DRIVEعلى الهواتف الذكية وكذلك عن طريق البريد الإلكتروني ، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة سوف تطلق في شهر سبتمبر المقبل وتعنى بمركبات فئة الأفراد.



وأضاف: إنه سبق تحديد آلية التطبيق وخطوات عملية التحول الإلكتروني للملكيات من خلال ارسال خطابات للجهات المعنية و كذلك تم عمل ورش عمل مشتركة مع الجهات والفئات والشرائح المختلفة، هذ وقد أكدا أن آلية التطبيق تتضمن صرف ملكية دائمة بدون تاريخ انتهاء يتم صرفها مرة واحدة ويتم تجديد الملكية الالكترونية كل عام بعد انتهاء الإجراءات المتتبعة و يتم مطالعتها من خلال تطبيقات الهيئة، مؤكدا بأن المشروع يعتبر إضافة لتوجهات مبادرة "المدينة الذكية"، فضلا عن أنه يدخل في إطار المنتجات الصديقة للبيئة، من حيث الحد من استخدام المواد المُضرّة بيئيا مثل مادة البولي إيثلين ومشتقاته البلاستيكية.



وأكد المرزوقي أن هيئة الطرق والمواصلات حريصة دائما على مواكبة توجهات حكومتنا الرشيدة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الراحة والسعادة للمتعاملين، التي تحتل سلم أولويات استراتيجيات الهيئة، ومنتجاتها الخِدمية.