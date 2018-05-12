الهلال الأحمر يقدم مساعدات عاجلة للنازحين في تعز

قدم الهلال الأحمر الاماراتي اليوم مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين والمهجرين قسريا في مناطق "الكدحه ودبع والصافية "جنوب غرب تعز بعد جولة استطلاعية قام بها الاسبوع الماضي تحت شعار "عام زايد" لتلمس الاحتياجات اللازمة في مخيمات النازحين في تلك المناطق.

وتضمنت المساعدات ألف سلة غذائية ومخيمات ذات جاهزية عالية وكراس متحركة للمعاقين وكبار السن.

وقال إيهاب الدهبلي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز أن هذه المشاريع تأتي في إطار الدعم المقدم من دولة الإمارات لأبناء تعز وضمن سلسلة من المشاريع تحت الشعار الموسوم بـ"عام زايد" في اليمن.

وأضاف أن هذه المساعدات للمخيمات جاءت لتلبي حاجة ماسة للنازحين خاصة مع قدوم شهر رمضان الفضيل.