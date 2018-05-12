الإمارات تستمر في تفعيل إتفاقية الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بنتائج المحادثات الأخيرة حول الطيران المدني مع الولايات المتحدة حيث اتفق الجانبان على تصديق اتفاقية النقل الجوي بينهما في عام 2002 (ATA) وفقاً للمبادئ الأساسية لاتفاقية الأجواء المفتوحة.

وبهذه المناسبة قال معالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة " إن دولة الإمارات العربية المتحدة سعيدة للغاية لأن إتفاقنا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن سيحافظ على كافة مزايا اتفاقية الأجواء المفتوحة للمسافرين وشركات الخطوط الجوية فضلاً عن شركات الطيران في البلدين وفي جميع أرجاء العالم".

وأضاف معاليه "ستظل كافة شروط وأحكام اتفاقية النقل الجوي بما في ذلك حقوق "الحرية الخامسة" كما هي كاملة دون المساس بها مع حرية شركات الطيران والأمريكية للاستمرار في إضافة خطوط رحلات وتعديل الخدمات".

وفيما يخص سجل المحادثات الموقعة والمنشورة من الحكومتين الإماراتية والأميركية، أكد الجانبان من جديد وبقوة دعمهما لاتفاقية النقل الجوي... بما فيها كافة الحقوق المتعلقة في عمليات النقل الجوي الواردة فيها.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات النقل الخاصة بها انها متوافقة تماماً مع كافة بنود الاتفاقية ومتوائمة معها".

ووفقا لبيان تلقت وام نسخة منه فإن شركات الخطوط الجوية في كلا البلدين لديهما الحرية في الاستمرار في إضافة أو تقليص أو تعديل الرحلات والخدمات المتوائمة والمتسقة مع الأحكام العامة لاتفاقية (ATA) لعام 2002. وعادة ما تسمح هذه الحقوق لشركات الطيران في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتشغيل خدماتها الى دولة أخرى من خلال مقاطعات ثالثة، فشركة الشحن المعروفة "فيدكس" ومقرها الولايات المتحدة تعتبر أكبر مشغل للخدمات التي تستخدم حقوق "الحرية الخامسة" حيث تحافظ على مركز إقليمي لها في دبي. كما أن شركة طيران الامارات ومقرها دبي تقوم بتشغيل رحلتين يومياً من نوع "الحرية الخامسة" عبر أوروبا.

كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها بشأن بعض السياسات والممارسات الأمريكية التي قد تؤثر سلباً على المنافسة في مجال الخدمات الجوية الدولية.

وخلال سجل محادثات اليوم أوضحت الدولتان عزمهما على تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بمشاركة الأسواق، كما تطرقا الى إدراكهما بأن الشفافية المالية هي الأفضل عندما تقوم شركات الطيران بنشر تقارير المالية والتدقيق فيها بصورة تتفق مع معايير المحاسبة المعترف بها دولياً.

كما أشارت دولة الإمارات الى أن التقارير المالية لشركات طيرانها الدولية تتماشي مع معايير المحاسبة العالمية، وأن جميع شركات الطيران المعنية ستستمر في تمويل أنشطتها التجارية بما يتفق مع ظروف السوق.

وتجدر الإشارة الى أن شركات الخطوط الجوية الإماراتية (الاتحاد وطيران الامارات) تقوم بتسيير رحلات إلى 12 مدينة أمريكية بواقع 131 رحلة في الأسبوع. وتساهم هذه الرحلات في توفير فرص عمل وتضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي والاماراتي وتدعم مئات الاف من الوظائف في البلدين.

كما أن الدولتين تعتبران الطيران "جزءا حيويا وإساسيا للعلاقات التجارية والاقتصادية، فهو يسهل التجارة والسياسية والاستثمار والتواصل، فدولة الامارات تعتبر أكبر سوق للصادرات الامريكية في العالم العربي ويثمر هذا التبادل تجارة سنوية تقدر بـ 15.7 مليار دولار كعائد للولايات المتحدة في عام 2017، كما أن الخطوط الإماراتية تعد أكبر مشتر غير أميركي للطائرات التجارية الاميركية.