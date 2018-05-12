شرطة أبوظبي: الخدمة الوطنية ترسّخ الانتماء للوطن

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «الخدمة الوطنية ولاء وانتماء» بمجلس خالد بن طناف المنهالي في مدينة بني ياس بأبوظبي.

وأكد العقيد عبدالله التميمي من شرطة أبوظبي في محاضرته أهمية دور الخدمة الوطنية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وخاصة لدى شريحة الشباب وروح النظام والانضباط.

وقال إن الخدمة الوطنية تعد إحدى صور رد الجميل للوطن وواجباً على كل مواطن من أجل رفعة البلد والمحافظة على أمنه واستقراره.

وتطرق المحاضر إلى دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز قيم المواطنة واهتمامه بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

وأضاف: إن الخدمة الوطنية شرف عظيم وواجب وطني وتسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واعٍ يمتلك فكراً وطنياً ومستعداً لبذل الغالي والنفيس في سبيل عزة ورفعة وطنه.

وقال إن الانضمام إلى الخدمة الوطنية مهمة سامية، مشيراً إلى أن التركيز على الشباب دليل على أهمية هذه الفئة في المجتمع باعتبارها عماد الوطن وركيزته الأساسية. ودعا إلى ضرورة تكثيف البرامج ومحاضرات التوعية في المدارس لتعريف الطلبة بأهمية الخدمة الوطنية.