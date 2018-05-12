عبدالله بن زايد: علاقات وطيدة تجمع الإمارات وسنغافورة

استقبلت حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى سنغافورة.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، للرئيسة السنغافورية تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لسنغافورة مزيداً من التقدم والنماء.

وحملت الرئيسة السنغافورية سموه تحياتها إلى القيادة وتمنياتها لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمن الغذائي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وسنغافورة والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - لدى وصوله إلى قصر الرئاسة في سنغافورة - على كتاب الزوار.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومحمد عمر عبدالله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

.. وسموه خلال لقائه نائب رئيس الوزراء

استعراض

كما استعرض سموه وتيو تشي هين نائب رئيس الوزراء السنغافوري علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة منها الاستثمارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وجهات نظر

من جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، بحضور الدكتور محمد مالكي عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في جمهورية سنغافورة.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى سنغافورة - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في العراق وسوريا واليمن.

مباحثات

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكاسيفاسوانثان شانموقام وزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري، علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وسنغافورة في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وسنغافورة، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين.

تعاون

كما بحث سموه وأونغ يي كونغ وزير التعليم في سنغافورة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، خصوصا التعليمية والأكاديمية.

وأكد سموه حرص الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع سنغافورة في شتى المجالات، ومنها المجال التعليمي خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدراسين هناك في ظل المكانة الرائدة التي تحظى بها المنظومة التعليمية في سنغافورة.

زيارة

كما زار سموه مدرستي الفنون و"NUS" الثانوية للرياضيات والعلوم واستهل زيارته إلى مدرسة الفنون بالاستماع إلى عرض تقدمي حولها وأبرز البرامج التي تقدمها وتهدف من خلالها إلى تنمية مهارات الطلبة في الفنون المختلفة.

عقب ذلك ، تفقد سموه مدرسة الفنون التي تعد أول مدرسة متخصصة في دراسة الفنون في سنغافورة قبل المرحلة الجامعية.

واطلع سموه على ما تتضمنه المدرسة من مرافق تعليمية متميزة تسهم في تعزيز مهارات الطلبة في الفنون المختلفة واكتشاف المواهب التي تسهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية بسنغافورة.

سموه يلتقي ممثلي الشركات الإماراتية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى سنغافورة.

واستمع سموه خلال اللقاء من ممثلي الشركات الإماراتية إلى مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية في سنغافورة، ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

سموه في حديث مع ممثلي الشركات | وام

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أهمية دور الشركات الإماراتية العاملة في الخارج ومساهمتها في تعزيز وتنمية العلاقات مع دول العالم، حيث تقدم نموذجاً للمناخ الاقتصادي والاستثماري المتميز في الدولة.

وحض سموه ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في سنغافورة على مواصلة أداء دورهم وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين.