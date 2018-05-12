المري: استراتيجيتنا حماية أمن المجتمع

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الاهتمام بحقوق الإنسان والتعامل السريع والمرن مع كل القضايا التي تمس أمن وسلامة واستقرار أفراد المجتمع يعد من التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى الدخول في مصاف دول العالم المشهود لها بالريادة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء المري للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الريادة والتميز، والعميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور عارف عبدالرحيم، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

واحة لحماية الطفل

وبدأ اللواء المري جولته بتدشين واحة حماية الطفل، وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالشراكة مع أسرة المرحوم عبيد الحلو «شريك السعادة» في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ويعد مركزاً متكاملاً يقدم خدماته لحماية الأطفال والتحقيق معهم، حيث تتوافر فيه تجهيزات تتناسب وطبيعة فئة الأطفال الذين يتعرضون لعنف، ولضحايا الجرائم، حيث يوفر البيئة المناسبة للأطفال ويسهم في إزالة الحاجز النفسي، ويعمل على ترك انطباع إيجابي لديهم، وخاصة الأطفال المعنفين، سواء جسدياً، أو نفسياً.

كما اطلع المري على إحصائيات إدارة حماية الطفل والمرأة خلال العام الماضي 2017 . وافتتح خلال جولته «جادة حقوق الإنسان» وهو مشروع يعمل على تحويل القاعات المخصصة لاستقبال الضيوف والمتعاملين مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان وأماكن انتظارهم إلى واحات للسعادة والتفاؤل والإيجابية، بهدف بث روح الإبداع والسعادة في نفوس الموظفين وأفراد الجمهور.

286 استشارة قانونية

واطلع القائد العام لشرطة دبي على نتائج عمل إدارة الشؤون القانونية، حيث قدمت 113 استشارة قانونية داخلياً وخارجياً خلال العام 2017 مقارنة بـ93 استشارة في العام قبل الماضي 2016، ليرتفع إجمالي عدد الاستشارات القانونية التي قدمتها الإدارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 286 استشارة.

واستمع إلى شرح مفصل حول نتائج عمل برنامج «معاً من أجل التكافل الإنساني» المقدم للجمهور الداخلي من منتسبي الشرطة العسكريين والمدنيين.توقفات عمالية واطلع القائد العام لشرطة دبي بعد ذلك على نتائج عمل إدارة حماية الحقوق والحريات، وهي الوحدة المعنية بتلقي الشكاوى من المجتمع الخارجي، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلها قسم الشكاوى في الأعوام الثلاثة الماضية 1816 شكوى، محققاً في 577 شكوى في العام 2017، جاء منها 64 شكوى صحيحة.