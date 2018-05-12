محمد البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع اليابان

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع عدداً من المسؤولين اليابانيين.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى طوكيو.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة وخاصة التعاون الدفاعي والعسكري.

وأشاد معاليه، خلال لقائه المسؤولين اليابانيين، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.. وحرص قيادتيهما على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وأكد البواردي أهمية زيادة التعاون بين الإمارات واليابان في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية باعتبارها أحد أوجه الاهتمام المشترك والعمل معاً على إنشاء إطار لزيادة التعاون في مجال الدفاع من خلال توقيع مذكرة تفاهم.