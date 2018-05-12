نهيان بن مبارك: توجّّه الإمارات ترسيخ التسامح محلياً وعالمياً

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الدور المهم والمسؤولية المجتمعية الكبيرة التي تقع على عاتق رجال الدين في إبراز سماحة الأديان ورسالتها السامية في التسامح والمحبة والتعايش والمودة بين كل مكونات وشرائح أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بوفد لبناني يرأسه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يرافقه المطران جوزيف نفاع ممثلاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمطران إلياس عودة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس والقاضي الشيخ غاندي مكارم، مشيراً معاليه إلى أن توجه دولة الإمارات هو ترسيخ التسامح محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو من ثوابت سياسات الدولة وإرثها في إرساء علاقتها مع جميع الحضارات والثقافات والأديان من حولها.