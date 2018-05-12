طحنون بن محمد يعزي مانع العتيبة في وفاة ابنته

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى الدكتور مانع سعيد العتيبة في وفاة ابنته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.