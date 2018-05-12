حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الزعابي والعويس

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محمد بن قضيب الزعابي بمناسبة زفاف نجله «حسن» إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز علي عبدالله العويس.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد و المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده وإخوانه وأهل العروسين وأقاربهما، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.