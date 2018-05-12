سفارة الدولة في برلين تحتفي بـ«مئوية زايد»

نظمت سفارة الدولة في برلين أمسية احتفاء بالذكرى المئوية لميلاد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحضور عدد من ممثلي قطاعات السياسة والثقافة في ألمانيا وشخصيات مهمة من المجتمع المدني.

وتناول علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في كلمة له جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في بناء الدولة الحديثة والنهضة الكبيرة التي شهدتها الإمارات منذ نشأتها.

من جهة ثانية ألقى علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى ألمانيا يوم الأربعاء الماضي محاضرة بكلية هيرتي لعلوم الحوكمة في برلين وذلك في إطار المبادرة الطلابية المقامة بعنوان «سلسلة السفراء» التي تستضيف سفراء العديد من الدول الأجنبية في برلين لإلقاء محاضرات بشكل غير رسمي يشمل نقاشاً تفاعلياً مع طلبة الكلية.