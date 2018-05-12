إعلان تفاصيل الدورة الرابعة لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لعام 2018 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. وتهدف الجائزة لترسيخ مفاهيم الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين جميع شعوب الأرض.

وتنطلق الجائزة في دورتها الرابعة رسمياً غداً بدعم من مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الشريك الرسمي للفعالية على أن تنتهي في منتصف رمضان المبارك، ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيلها عبر موقعها الإلكتروني www.tahbeerquran.com.

وأكد فضيلة الشيخ وسيم يوسف إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير أمين عام الجائزة أن الجائزة تأتي ضمن مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تشجيع المسلمين في العالم أجمع على التنافس في مجال القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وعلومه وتوجيه الناشئة لفهم روح الإسلام والوسطية ورسالته الإنسانية للعالم كافة.

أما هشام عبد الحميد احميد عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية فقال: إننا فخورون بهذه الشراكة مع «جائزة التحبير لقرآن الكريم وعلومه» التي تأتي في إطار توجيهات قيادة الإمارات الحكيمة ورؤيتها في تعزيز الجهود التي تخدم الرسالة الإسلامية السمحة التي ستظل عنوان ونهج الدولة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.