«إسعاف دبي» تنشئ محطة جديدة في مستشفى الإمارات التخصصي

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف توقيع اتفاقية ومستشفى الإمارات التخصصي تهدف إلى تعاون الجهتين في مجال نقل المرضى وإسعافهم وإنقاذ حياتهم، وإنشاء محطة لإسعاف دبي في مقر المستشفى.

وتتيح الاتفاقية نقل الحالات المرضية، وتمكين المستشفى من الاطلاع على برنامج معلومات المرضى الإلكتروني تسهيلا للعمل وتيسيرا على الأطباء المناوبين والمسعفين.

ويهدف الاتفاق إلى تقليل الوقت المستغرق في نقل المرضى وتقديم الخدمة الطبية الفائقة في أسرع وقت ممكن وبأفضل الأساليب المتاحة.

وقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي والمدير التنفيذي لمستشفى الإمارات التخصصي علاء عطاري، وذلك في مقر المؤسسة الأسبوع الماضي.

وتنص الاتفاقية على تحديد المرضى الذين ستنقلهم المؤسسة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية المناسبين وتقليل الوقت المستغرق في نقلهم وتقديم الخدمة الفائقة في أسرع وقت ممكن وبأفضل الأساليب المتاحة.

وطبقا للاتفاقية يلتزم مستشفى الإمارات التخصصي بتوفير محطة إسعاف مجهزة داخل المستشفى كي يمارس المسعفون مهامهم من خلالها، إضافة إلى توفير المعدات والأجهزة اللازمة لذلك وتزويد المؤسسة برقم الخط الساخن الذي سيستقبل البلاغات الواردة.

وشكر خليفة الدراي إدارة مستشفى الإمارات التخصصي على تعاونها المثمر، موضحا أن هذه الاتفاقية من المؤمل أن تساهم في تعزيز التنسيق وتطوير التعاون بين الجانبين لخدمة إمارة دبي خاصة والمناطق الشمالية عامة.