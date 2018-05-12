تعريف بخطوات اجتياز أصحاب الهمم لمقابلات التوظيف

أوضحت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أن إطلاق وإعداد دليل لأصحاب الهمم الباحثين عن عمل، يأتي ضمن منصة توظيفهم وصولاً لدمجهم مهنياً بفاعلية، لافتة إلى أن مقابلات التوظيف، تشكل عاملاً مهماً في الحكم على الكثير من الجوانب الشخصية، والقدرات العملية التي يمتلكها أصحاب الهمم، التي تؤهلهم لعمل يناسب قدراتهم، وأنه من المهم جداً التحضير والاستعداد الجيد لمجريات هذه المقابلة، من أجل اجتياز الخطوة الأولى لبدء حياة مهنية ناجحة.

أسئلة متنوعة

وأضافت إن إصدار الوزارة للدليل الموجه لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل، يتضمن إجابات عن الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهن المتقدم للوظيفة، ومساعدته على الظهور بصورة لائقة، وإبراز قدراته، والمهارات التي يتمتع بها أمام من يقابلونه، إضافة إلى كسر الحاجز النفسي بينه وبين العمل الذي تقدم له، لافتة إلى أن الكثير من قرارات التوظيف تترتب على مقابلة الشخص من أصحاب الهمم، كما أن الأداء الجيد لهم في المقابلة يعتبر خطوة مهمة لإقناع صاحب العمل أو المدير بتوظيف أصحاب الهمم في مؤسسته.

وتابعت إن من شأن مقابلات التوظيف أن تزيل الكثير من جوانب الغموض والتردد التي تراود أصحاب العمل، قبل خوضهم لتجربة تعيين أصحاب الهمم في المؤسسة، آملة أن يساهم هذا الدليل في تطوير مهارات أصحاب الهمم في اجتياز مقابلات العمل، والتعامل مع الأسئلة التي توجه لهم، ودعم اعتمادهم على أنفسهم في البحث عن فرص العمل.

وقالت ابن سليمان إن المؤسسة الراغبة في توظيف شخص من أصحاب الهمم تطلب مقابلته، من أجل تقييم قدراته والتعرف على سماته الشخصية وميوله لتوظيفه في عمل مناسب له، وللتعرف على مؤهلاته العلمية وخبراته، ومدى مناسبة المهنة الشاغرة له، وإنه يجب تجهيز المرشح للوظيفة لنفسه جيداً حتى يعطي انطباعاً إيجابياً عنه، وإظهار أفضل ما لديه من قدرات ومهارات.

خطوات بسيطة

وتطرقت إلى أهم الخطوات لاجتياز مقابلات التوظيف، التي تشمل الحصول على معلومات عن الشركة والوظيفة التي ستتم المقابلة لأجلها، وذلك عن طريق اختصاصي التشغيل أو أصحاب العمل أنفسهم، إن كانت لديهم أي نشرات أو مجلات أو مطويات تحتوي على معلومات عنهم، كما يجب التخطيط للمقابلة من خلال التعرف على شخصية من سيجري المقابلة وهل يوجد اختبار أم لا، و يجب معرفة ذلك قبل المقابلة، كما أنه إن كانت الإعاقة تتطلب وجود منحدرات أو مرافق، فيجب الاستفسار إن كانت موجودة حالياً أم لا، فضلاً عن اصطحاب مترجم لغة الإشارة أو أية أدوات مساعدة تستلزم ذلك.

وتتضمن الإجراءات كذلك جمع المعلومات التي سيحتاجها المتقدم مثل السيرة الذاتية، والشهادات، ونبذة عن الأعمال التي قام بها في السابق سواء بأجر أو من دون أجر، أو التدريب الصيفي، وفرص التطوع التي قام بها، فضلاً عن شهادات التقدير التي حصل عليها، بالإضافة إلى تقارير طبية عن إعاقة المترشح من حيث نوعها ودرجتها.

نصائح

يستعرض الدليل نصائح مهمة عما يجب فعله، وتشمل الدخول للغرفة بثقة ثم المصافحة والتعريف بالنفس، والنظر مباشرة لعيون من يجري معه المقابلة، وإبداء الاهتمام، حيث بالإمكان طرح الأسئلة عليهم، كما يجب الإجابة عن الأسئلة بأكبر قدر ممكن من الشمول وتجنب إجابات نعم ولا.