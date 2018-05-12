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لقاء

سفيرنا في بوخارست يبحث التعاون الأمني مع رومانيا

المصدر:
  • بوخارست - وام
التاريخ:

أحمد بن سعيد وكارمن دان خلال اللقاء | وام

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التقى أحمد عبدالله سعيد بن سعيد سفير الدولة لدى رومانيا كارمن دان وزيرة الداخلية الرومانية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني والدفاع المدني.

وأشارت وزيرة الداخلية الرومانية خلال اللقاء إلى اهتمام الجانب الروماني في تعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الأمن، وعبرت عن رغبة الجانب الروماني في توقيع اتفاقيات عدة مع الجانب الإماراتي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاعتراف المتبادل برخص القيادة.

كما التقى السفير شتيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بوخارست.

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