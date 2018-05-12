أهالي حتا: مشروع الطاقة الشمسية حقّق منافع اقتصادية للمواطنين

ثمن أهالي حتا مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح منازلهم والذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن الخطة التنموية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشملت تركيب الألواح فوق أسطح 650 منزلاً، حيث تم استقطاع قيمة الطاقة المنتجة من فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بكل منزل.

رسوم بسيطة

وفي هذا السياق قال عبدالله خلفان البدواوي أحد أعيان منطقة حتا إن المشروع ساهم في التخفيف عن المواطنين المستفيدين في منطقة حتا، حيث تم خصم مبالغ كبيرة من فاتورة استهلاكهم للكهرباء، حيث تفاجأوا الشهر الماضي عند توجههم لتسديد المستحقات الشهرية عن خدمة الكهرباء بدفع رسوم بسيطة بلغ بعضها 40 درهماً فقط.

مشاريع متكاملة

من جانبه قال أحمد البدواوي إن خطة حتا التنموية شملت كل جوانب الحياة ولم تستثن مجالاً، فهناك مشاريع متوازية في التنفيذ وتتكامل مع بعضها هدفها إسعاد أهالي حتا، منها ما يختص بالطرق والمساكن والمشاريع السياحية والصحية، والتي انعكس أثرها على حياة الناس في المنطقة، متطرقاً في الوقت نفسه لمشروع تركيب الطاقة الشمسية الذي كان له الأثر في التخفيف عن كاهل المواطنين بخصم جزء كبير من فاتورة استهلاكهم.

وفي السياق ذاته قال محمد البدواوي إن مشروع الطاقة الشمسية انعكس بالعديد من الفوائد على أبناء المنطقة، فإلى جانب الجدوى الاقتصادية والبيئة هناك أصبح لدى أبناء المنطقة وعي أكبر بأهمية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة خصوصاً بعد ما أثبتت جدواها في المشروع.