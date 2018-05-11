"الأرصاد" يتوقع ارتفاعاً في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز - في تقريره اليومي - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية ( 20- 30 كم/ساعة) بوجه عام، وتصل إلى 45 كم/ ساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:39 والثاني عند الساعة 23:47 والجزر الأول عند الساعة 16:57 والثاني عند الساعة 05:57، ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 07:45 والثاني عند الساعة 19:30 والجزر الأول عند الساعة 13:23 والثاني عند الساعة 02:09.