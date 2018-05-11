بحث الاستعدادات لإطلاق حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية

ترأس العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي الأول لبحث الاستعدادات لإطلاق حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية، بحضور، نائبه العميد خبير خليل البشري، والجهات المشاركة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومركز شرطة الرفاعة، والخارجية ممثلة في الدائرة الاقتصادية، وفريق ساند التطوعي، ومركز العربي سنتر، وبعض المحال التجارية.

وقال العميد الغيثي إن تواجد وحضور الجهات والمؤسسات ذات الصلة يدل دلالة واضحة على إحساس وشعور الجميع بخطر الألعاب النارية التي أصبحت ظاهرة منتشرة في الأعياد والمناسبات بشكل ملحوظ وخاصة في شهر رمضان المبارك، وعزا العميد الغيثي ذلك إلى استغلال البعض من أصحاب النفوس الضعيفة لشهر رمضان المبارك والعطلة الصيفية ليقوموا ببيع الألعاب النارية لتحقيق الكسب المادي متجاهلين بذلك الأخطار الناجمة عنها على سلامة أطفالنا ومجتمعنا.

وأوضح أن الهدف من إطلاق الحملة هو إيصال معلومة واضحة لأولياء الأمور والأطفال بمدى خطورة الألعاب النارية التي تتسبب في إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الناس والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وتلوث بيئي، .

وأكد العميد الغيثي على ضرورة تكاتف الجميع للقضاء على تزايد وانتشار هذه الظاهرة الخطرة، مشيراً إلى دور الأسرة الفعال في هذا الجانب من خلال منع أطفالهم من التسلية واللهو بالألعاب النارية.