عبد الله بن زايد: العلاقات الإماراتية الأسترالية متميزة

استقبل بيتر كوسجروف الحاكم العام لأستراليا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لأستراليا المزيد من التقدم والنماء. ومن جانبه حمل الحاكم العام لأستراليا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن العلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا متميزة وتشهد تطوراً مستمراً برعاية قيادة البلدين.

وأشار سموه إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

ومن جانبه أشاد بيتر كوسجروف بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي ومسيرة النماء والتطور التي تزخر بها على مختلف الأصعدة.

عبد الله بن زايد وجوليا بيشوب يوقّعان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لدى وصوله قصر الحاكم العام لأستراليا - على كتاب الزوار الخاص بالقصر. وفي ختام اللقاء اصطحب بيتر كوسجروف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في جولة في حديقة مقر الحاكم العام، حيث تعرف سموه على مرافق الحديقة ومناظرها الطبيعية الخلابة.

وفي إطار آخر استقبل مالكولم تورنبول رئيس وزراء أستراليا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له بحضور ستفين كيوبو وزير التجارة الأسترالي. ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهما لأستراليا المزيد من التقدم والنماء.

ومن جانبه حمل مالكولم تورنبول رئيس وزراء أستراليا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى أستراليا سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وأستراليا في المجالات كافة خصوصاً الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والصناعية والأمن الغدائي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وأستراليا منذ عقود والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في ظل دعم ورعاية من قيادة كلا البلدين.

من جانبه رحب مالكولم تورنبول بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية الزيارة التي من شأنها فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

وفي إطار آخر التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بيتر دتون وزير الداخلية الأسترالي وكريستيان بورتر النائب العام الأسترالي.

وتم خلال اللقاءين استعراض مجمل مسارات علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها ونموها وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالمصلحة والمنفعة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث عدد من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس الرغبة الصادقة لكلا البلدين بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وكريستيان بورتر على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

تعاون

ومن جانب آخر التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ماريز باين وزيرة الدفاع الأسترالي وكريستوفر باين وزير صناعة الدفاع الأسترالي. وبحث سموه مع الوزيرين خلال اللقاءين تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات العسكرية الأمنية والدفاعية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

دور

وأشاد الوزيران بالدور الذي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جولي بيشوب وزيرة خارجية أستراليا وكونجتا فيارافنتي ويلز وزيرة التنمية الدولية والباسيفيك الأسترالية.

وجرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وأستراليا وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة. كما بحث سموه مع الوزيرتين سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة ومنها المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والطاقة المتجددة والتنموية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجوليا بيشوب مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وأستراليا. حضر اللقاءات الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا.