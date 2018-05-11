توجيه «السفير مول» بوضع جهاز كشف الأسعار وزيادة شاشات العرض

تفقدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد صباح امس منافذ البيع الكبرى في عجمان، ومنها السفير مول وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتخفيض الأسعار بالنسبة للسلال الرمضانية، إضافة إلى التأكد من تثبيت الأسعار للسلع الأساسية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية العام وحتى نهايته بحيث لاتطرأ عليها أي زيادات.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وجهت السفير مول بضرورة وضع جهاز لكشف الأسعار تيسيراً للمستهلكين حتى يتمكنوا من معرفة الأسعار قبل شرائها، إضافة إلى ضرورة زيادة شاشات العرض إلى 9 شاشات اخرى حتى يتعرف المستهلكون على النصائح والإرشادات التي تقدمها حماية المستهلك للمستهلكين، لافتاً إلى أن منافذ البيع الكبرى على مستوى الدولة قامت بتركيب 4 آلاف و500 شاشة عرض بهدف توعية المستهلكين، مبين عليها كيفية التواصل مع الجهات المختصة لإيصال الشكاوى والمقترحات والتبليغ عن أي جهات تقوم برفع الأسعار دون مبررات.

وقال النعيمي إن مجموعة السفير مول والتي تدير 26 فرعاً على مستوى الدولة، وخلال الجولة التفتيشية تبين أنها تقدم خصومات لـ 500 سلعة أساسية بنسبة 50 %، إضافة إلى توفيرها سلتين رمضانيتين، إحداهما تباع بسعر 200 درهم وتحوي 25 سلعة، منها حليب المراعي والأزر البسمتي وزيت دوار الشمس وعصير بودرة متنوع، إضافة إلى مشروب الفيمتو وسلع أخرى ضرورية، فيما تباع السلة الثانية بـ 104 دراهم وتشمل 20 سلعة أساسية، منها عصائر والأرز البسمتي الهندي ومشروب الفيمتو وطحين البكير، وخلافها من السلع الضرورية.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الإدارة ستقوم بحملات تفتيشية سرية على كافة محال أسواق الدولة بشكل سري لتثبيت الأسعار وضمان توفير سلع تستجيب لمتطلبات المستهلكين ضمن جودة عالية وصحية، لافتاً إلى أن تفاوت الأسعار قد يكون مسموحاً في حالة عدم الربح الزائد على القيمة المحددة مسبقاً ما يعني السماح للتاجر بوضع الأسعار التي تناسبه وتلبي رؤيتنا الشمولية لوضع حركة السوق بشكل عام والتي ندرسها عن كثب من خلال كوادر مختصة لمنح كل طرف حقه.

هاشم النعيمي

تحذير

وحذر النعيمي أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان من قبول أي سلعة ناقصة الوزن من كافة الموردين، إضافة إلى زيادة سعر أية سلعة دون الحصول على الموافقة من مكتب وزارة الاقتصاد بعجمان ما يترتب عليه مخالفات وفرض غرامات على المخالفين والتي إذا ما تكررت سيتم إغلاق المنشأة، مبيناً أن الوزارة على علم تام بكافة أسعار السلع على مستوى الدولة، وأن إدارة حماية المستهلك ستقوم بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية من خلال الزيارات الميدانية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارات البلديات، داعياً في الوقت ذاته التجار بعدم استغلال الجمهور.

من جهته أكد سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان أن هناك حملات مكثفة ومفاجئة قبل شهر رمضان المبارك على جميع الأسواق والمراكز التجارية تمخض عنها تحرير المخالفات والإنذارات لبعض المنشآت المخالفة والتي لا تلتزم بالقوانين واللوائح المقيدة لعملها، كما سوف تتواصل الحملات خلال الشهر الفضيل.

وأضاف إن مفتشي المكتب قاموا بجولات تفتيشية عديدة لكافة الأسواق في عجمان منذ بداية الشهر الماضي وذلك حماية للمستهلك من جشع بعض التجار، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على أصحاب محلات الخضر والفواكه واللحوم بضرورة التقيد بالأسعار المقررة تجنباً للغرامات والمخالفات، كما أن كافة المحلات التجارية ملتزمة بالأسعار التي تم تحديدها من قبل بالاتفاق مع مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان.