بلدية دبي تهنّئ «البيان» بعيدها الــ 38

هنأ المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي ومساعدي المدير العام وجميع العاملين في البلدية، صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 38 عاما على تأسيسها، متمنين لها النجاح والتوفيق في مواصلة مواكبة مسيرة التنمية والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزار أمس وفد من بلدية دبي الصحيفة لتقديم التهنئة وكان في استقبالهم أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وضم الوفد عبدالله مبارك رئيس قسم الإعلام وأحمد العمادي وماء العينين سلامة وإسماعيل ميلادي من إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات في البلدية.