سفارات الدولة تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

نظمت سفارات الدولة في السعودية والأردن والمغرب وماليزيا فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة بحضور مسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة.

وأقامت سفارة الدولة والملحقية العسكرية في المملكة العربية السعودية حفل استقبال في قصر طويق بالحي الدبلوماسي في مدينة الرياض بحضور السفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والمحلقون العسكريون المعتمدون لدى المملكة ولفيف من المسؤولين السعوديين ورجال الدولة والإعلاميين يتقدمهم ضيف شرف الحفل اللواء الركن مشبب بن محمد القحطاني.

واحتفلت الملحقية العسكرية بسفارة الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة، حيث حضر الاحتفال الفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن وعاطف الطراونة رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن العام والدرك والدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأردنية. كما حضره عدد من النواب والأعيان وكبار الشخصيات الرسمية والعشائرية.

حفل استقبال

وأقام علي سالم الكعبي، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي، الملحق العسكري بالسفارة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة، وذلك بفندق سوفيتيل بالرباط.

وحضر حفل الاستقبال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ورقيّة الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وكبار المسؤولين في القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني المغربي، والملحقون العسكريون للسفارات المعتمدة لدى المملكة المغربية، وأعضاء الديوان الملكي المغربي، وحشد من المواطنين ورجال المال والأعمال، ونخبة من الإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني.

كان في استقبال ضيوف الحفل سعيد مهير الكتبي، وزير مفوض بسفارة الدولة بالرباط، والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي، الملحق العسكري بسفارة الدولة في المملكة المغربية، وأعضاء السفارة، وأعضاء الملحقية العسكرية.

عام زايد

واحتفلت سفارة الدولة لدى ماليزيا والملحقية العسكرية بالذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة والتي تزامنت هذا العام مع عام زايد.

ونظمت السفارة والملحقية حفل استقبال بفندق رتز كارلتون في العاصمة كوالالمبور بحضور الأدميرال تان سري أحمد قمر الزمان قائد القوات البحرية وتان سرى ذو الكفل محمد زين الأمين العام لمجلس الأمن القومي الماليزي وعدد من السفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين المعتمدين لدى ماليزيا.

وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا والملحق العسكري العقيد معاش عبد الله سعيد الطياري ونيلوفر محمد البستكي نائب رئيس البعثة.