الرميثي يسلّم عضوية كلنا شرطة لرجل أعمال هندي

سلّم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبو ظبي، رجل الأعمال الهندي، فيروز غلام حسين، عضوية كلنا شرطة رقم ( 560)، ودرعاً تذكارية، تقديراً لمواقفه في خدمة المجتمع ومساعدة فئة النزلاء وتقديم العون لهم.

وكانت شرطة أبوظبي كرمت فيروز غلام، تقديراً لمبادرته الإنسانية بمساعدة 560 نزيلاً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، بالإفراج عنهم، بتسديد مديونياتهم وحجز تذاكر العودة إلى بلدانهم .

وأكّد الرميثي أن «كلنا شرطة» تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لترسيخ تواصل الشرطة مع المجتمع .

وتبرّع فيروز غلام إلى صندوق الفرج بـ 650 ألف درهم، استفاد منها 300 نزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، و260 نزيلاً من مؤسسات عقابية أخرى في الدولة.