مركز محمد بن زايد للقرآن يحتفل بتخريج 43 حافظة

احتفل مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتحفيظ القرآن في العين، صباح أمس، بتخريج 43 من المنتسبات اللائي أتممن حفظ القرآن الكريم، ويمثلن الدفعة الـ 12، وذلك ضمن فعاليات المركز بمناسبة عام زايد، بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والفريق الركن متقاعد سعيد محمد خلفان الرميثي، وناصر محمد المعمري مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في العين، وراشد محمد الحضار الظاهري، مؤسس المركز وعدد من المدعوين وجمع من المنتسبات.

وأكدت إدارة المركز أن عدد المنتسبات اللائي أتممن حفظ القرآن الكريم بالمركز ارتفع منذ تأسيسه وحتى الآن إلى 264 حافظة، فيما يبلغ إجمالي عدد المنتسبات للمركز خلال العام الدراسي الجاري 810 دارسات من بينهن 284 دارسة مواطنة و 526 دارسة مقيمة.

وقال راشد الظاهري إن احتفال المركز بتخريج الدفعة 12 من المنتسبات الحافظات يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة مئوية الشيخ زايد في عام زايد، وهو أمر يحمل معه العديد من الدلالات التي تجسد عشقه، رحمه الله، للعمل الخيري والإنساني واهتمامه وحرصه الكبير الذي كان يوليه بتأصيل القيم والمبادئ والمثل العليا في المجتمع تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وتقدم مؤسس المركز بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه ورعايته الكريمة للمركز ورسالته التي يحملها ما كان له بالغ الأثر في نجاح المركز وتوفيقه في حمل هذه الأمانة.