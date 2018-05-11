سلطان القاسمي يحضر مأدبة أقامها ولي عهد الشارقة

حــضر صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محـــمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكــم الشارقة وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مأدبة غداء أقامها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على شرف صاحب السمو حاكم الشارقة وذلك في قصر ســمو ولي العهد العامر في منطـــقة سيح المسنّد بمدينة الشارقة.

حاكم الشارقة خلال مأدبة الغداء بحضور أحمد القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان | من المصدر

وحضر المأدبة إلى جانب سموهم كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجـــمارك، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هـــيئة الوقــاية والسلامة، والشيخ محــمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.