محمد بن راشد: «تحدي القراءة» نقطة تحوّل وأمل جديد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجاح تحدي القراءة العربي في إحداث تحول نوعي في نظرة النشء العربي إلى القراءة بشكل عام ومشرع تحدي القراءة بشكل خاص، حيث نشر سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صوراً لطلبة من دول عربية مختلفة يعبرون عن مشاعر فرح شديدة لفوزهم بتحدي القراءة، معلقاً سموه: «نقطة تحول»، كما حملت الصور التي نشرها سموه تعليقاً جاء فيه: «عندما ينهار الطلاب فرحاً ليس بسبب الفوز بمسابقة غنائية، ولكن بفوزهم بتحدي القراءة العربي.. هنالك أمل جديد»، في إشارة إلى الحراك المعرفي الضخم الذي أحدثته مبادرة تحدي القراءة التي سيتم تنظيم تصفيات دورتها الثالثة في دبي 25 مايو الجاري.

إلى ذلك، أشاد مثقفون بالإنجازات التي حققها تحدي القراءة العربي، منذ انطلاقته وحتى الآن، وأكدوا في تصريحات لـ«البيان» أنه أحدث حراكاً ثقافياً واضحاً في المجتمعات العربية، بعد تمكنه من زرع حب القراءة في نفوس الأجيال العربية الصاعدة، وتحويلها إلى قيمة حضارية وفكرية، قادرة على منحهم أدوات التعامل مع مختلف المعارف. وكشفت الإحصاءات الخاصة بالدورة الثالثة من التحدي عن مشاركة 10 ملايين طالب وطالبة، في منافسات التحدي، يمثلون 52 ألف مدرسة، وموزعين على 44 دولة من أنحاء العالم، من بينها 14 دولة عربية، و30 دولة أجنبية، وذلك في أول مشاركة رسمية للطلبة العرب المقيمين في دول المهجر.

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