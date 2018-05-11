آخر الأخبار

لقاء

وكيل الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البحرين

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:

أحمد المزروعي يتسلم أوراق اعتماد خالد آل خليفة | وام

طباعة Email

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للسفير البحريني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

ومن جانبه أعرب سفير مملكة البحرين عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon