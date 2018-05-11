100 مريض يشاركون الفجيرة احتفالات اليوم العالمي للثلاسيميا

احتفل مركز الثلاسيميا بالفجيرة باليوم العالمي للثلاسيميا بمشاركة 100 مريض ومريضة من أبطال الإرادة والعزيمة، وبحضور الدكتورة سمية النعيمي مديرة المركز، وخالدة خماس المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للثلاسيميا، وسعيد جعفر العوضي رئيس الاتصال المؤسسي في مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة للأعمال الإنسانية والعلمية، المقام في قاعة فندق نوفوتيل الفجيرة.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني وتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت الدكتورة سمية النعيمي، مديرة مركز الثلاسيميا بالفجيرة، كلمة أكدت فيها الحرص على تقديم الدعم الكامل لمرضى الثلاسيميا وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنمط حياتهم، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويشجعهم للتغلب على المرض. وقالت النعيمي لـ«البيان»: «فخورة بمرضاي؛ حيث أثبتوا إرادتهم القوية وعزيمتهم العالية دوماً خلال فترة علاجهم».

وتضمن الاحتفال فقرات شائقة منها مسرحية توعوية بمشاركة 3 طالبات للصف السابع، ودارات أحداثها حول ضرورة الفحص قبل الزواج للتأكد من خلو الأبوين من الجينات الناقلة لمرض الثلاسيميا خاصة زواج الأقارب، وشمل الحفل أيضاً عروضاً راقصة للفرقة الاستعراضية ومسابقات متعددة وجوائز.§