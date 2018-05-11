مستشفى حتا يحصل على الاعتماد الدولي لمختبراته

حاز مستشفى حتا التابع لهيئة الصحة في دبي على الاعتماد الدولي «CAP» لمختبراته الطبية التي جاءت على أعلى مستوى وفقاً للاعتراف الذي حصل عليه المستشفى من الجمعية الأميركية لعلم الأمراض، وهي المؤسسة العالمية الرائدة في منح مثل هذه الاعتمادات، ليكون مستشفى حتا الأول من بين منشآت «صحة دبي» الحاصل على هذا الاعتماد الدولي، الذي تمت إضافته لرصيد المستشفى من الاعتمادات والاعترافات الدولية الأخرى.

وأظهرت إحصاءات المستشفى أن عدد المراجعين المستفيدين من باقة الخدمات الطبية المتنوعة في مستشفى حتا بلغ أكثر من 45770 ألف مراجع، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري، وشملت المراجعات جميع الأقسام والتخصصات الطبية من بينها «الطوارئ والعيادات التخصصية الخارجية».

ولدى زيارته مستشفى حتا، أمس، للاطمئنان على مستوى خدماتها، أكد معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن مستشفى حتا يتصدر أولويات التطوير وجميع المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الخدمات في الهيئة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى من أجل توفير العناية الصحية المتكاملة لأهالي حتا وجميع المناطق المحيطة بها. وذكر معاليه أن «صحة دبي» تستهدف مستشفى حتا بالعديد من برامج التوسّعات والتحسينات، التي ترمي إلى توفير مناخٍ صحي مميز للمتعاملين.